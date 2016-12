Fight for Value not for Price

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Guy Kawasaki ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του συνεδρίου Inbound 2014 που ήταν αφιερωμένο στους συνεργάτες της HubSpot που έφτασαν αισίως τους 2.000 μεταξύ αυτών πλέον και η Wedia.

Παρακολουθώ τον Kawasaki από πολύ παλιά, δεν είχε τύχει να τον δω ζωντανά και δικαίωσε εξ ολοκλήρου τη φήμη του σαν ένας πολύ καλός παρουσιαστής και “ευαγγελιστής”.

Η ομιλία του είχε τίτλο “10 Μαθήματα που έμαθα από τον Steve Jobs” αφού είχε την τύχη να συνεργαστεί στενά μαζί του στο ρόλο του Chief Evangelist της Apple.

Τα περισσότερα σημεία της ομιλίας του ίσως τα έχετε ξανακούσει, η αλήθεια είναι ότι χάνουν σε μια απλή παράθεση, είναι αλλιώς να στα διηγείται αλλά η λίστα είναι αυτή:

Experts are clueless (εμπιστεύσου καλύτερα τον εαυτό σου και το ένστικτό σου) Customers cannot tell you what they need (μην περιμένεις από αυτούς να σε οδηγήσουν, εσύ θα τους δώσεις κάτι να σχολιάσουν) Jump to the next curve (πρέπει να κοιτάς την μεθεπόμενη στροφή, όχι την επόμενη) Challenge big (τον εαυτό σου και τους συνεργάτες σου) Design counts (όχι παντού αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάνει τη διαφορά) Use big graphics and big fonts (στις παρουσιάσεις σου) Change your mind (μην φοβηθείς να αλλάξεις γνώμη, δεν έκανες λάθος, κατάλαβες και προσαρμόστηκες) Value is totally different than Price (το καλύτερο μακράν από όλα τα μαθήματα) A players hire A+ players (μόνο αν οι άνθρωποι που επιλέγεις για συνεργάτες σου είναι καλύτεροι από σένα έχεις μέλλον) Marketing is a unique value (αν και χρειάζεται σχήμα γι΄αυτό, ουσιαστικά μίλησε για το συνδυασμό μοναδικότητας και αξίας που κάνει τα προϊόντα να ξεχωρίζουν)

και ένα bonus μάθημα

Some things need to be believed to be seen (και όχι το αντίθετο, γιατί τότε θα είναι πολύ αργά)

Νομίζω το σημείο #8 (μαζί με το bonus μάθημα είναι τα πιο σημαντικά),

το πρώτο γιατί ουσιαστικά απαντά σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται από όλους τους πελάτες μας και θεωρώ ότι η θέση του Kawasaki είναι η απόλυτη απάντηση:

Price είναι τα χρήματα που πληρώνεις την πρώτη ημέρα που αγοράζεις ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, Value είναι αυτό που παίρνεις κάθε μέρα και γι΄αυτήν πρέπει να παλεύουμε για να ξεχωρίσουμε σαν προμηθευτές κι αυτήν να αναζητούν οι πελάτες

και το δεύτερο γιατί είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά που κρίνουμε μια ιδέα ή μια πρόταση, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι μοναδικό και καινούργιο αν και αρχικά μπορεί να μην φαίνεται.

